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Евросоюз тайно призвал Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Политика
Евросоюз тайно призвал Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 23 декабря. Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить политика Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что обсуждение этого вопроса проходило в рамках переговоров о стабилизации ситуации вокруг Украины.

«Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию», — отметил источник.

Собеседник добавил, что кроме пункта об освобождении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Брюссель потребовал снять санкции с оппозиционных СМИ.

«Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке», — отметил источник.

Ранее стало известно, что киевляне вышли на улицу из-за невыполненных обещаний Владимира Зеленского. Участники также обвинили главу государства в предательстве.

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