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Владимир Путин сообщил о вариантах оснащения людей протезами

Общество
Владимир Путин сообщил о вариантах оснащения людей протезами
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о расширении программы поддержки по оснащению людей современными протезами.

Ежегодная большая пресс-конференция главы государства проходит 23 декабря на территории московского Манежа. На вопрос о формировании первого центра по созданию эндопротезов в Волгограде, президент России напомнил, что программа оснащения людей уже есть.

«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», — заявил Владимир Владимирович.

Также у Путина поинтересовались про не отреставрированные объекты на Мамаевском кургане в Волгограде. Владимир Владимирович отметил, что уточнит данный вопрос.

В России изобрели уникальный биоскульптор для создания комфортных протезов рук. Молодые ученые Донского технического университета разработали специальный сканер.

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