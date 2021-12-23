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Путин напомнил, что Дед Мороз исполняет желания только хороших мальчиков и девочек

Общество
Путин напомнил, что Дед Мороз исполняет желания только хороших мальчиков и девочек
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в московском Манеже прокомментировал ситуацию с иском против Деда Мороза, который выдвинул юрист из Санкт-Петербурга.

Путин отметил, что он тоже юрист и тоже из города на Неве. Он напомнил истцу, что сказочный волшебник исполняет желания только тех мальчиков и девочек, кто хорошо себя вел.

«Пусть проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает деду морозу одаривать его к празднику. Это будет основная мера защиты», — посоветовал глава государства.

Путин добавил, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Также он описал свои отношения с волшебником — он ему очень благодарен за возможность встречаться с журналистами в качестве президента России.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Республики Марий Эл, касающийся поддержки народных промыслов.

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путин дед мороз пресс-конференция
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