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Минобороны РФ: план боевой подготовки дальней авиации в 2021 году реализован на 100%

Армия
Минобороны РФ: план боевой подготовки дальней авиации в 2021 году реализован на 100%
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 декабря. Плановые действия по обеспечению боевой подготовки дальней авиации ВКС РФ в 2021 году реализованы полностью, сообщили представители российского военного ведомства.

Летчики и наземный персонал дальней авиации выполнили все намеченные на нынешний год задачи, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В 2021 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100%, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды», — сказано в опубликованном релизе.

В течение года экипажи дальней авиации ВКС РФ были задействованы в стратегическом учении «Запад-2021», совместных тренировках с Северным и Тихоокеанским флотами и российско-узбекских маневрах, напомнили представители российского минобороны.

Ранее сообщалось о патрулировании границ Белоруссии российскими боевыми самолетами, совместно с истребителями белорусских ВВС.

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