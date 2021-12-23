«На-ду-ли»: Путин жестко прокомментировал расширение НАТО на Восток

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции жестко отреагировал на невыполнение обещания НАТО не расширяться на Восток.

По словам главы государства, Североатлантический альянс нагло обманул Москву. Сейчас военный блок размещает свое вооружение в Румынии и Польше.

«Ни одного дюйма на Восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО», — напомнил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что не РФ пришла к границам США, а американцы пришли к российским рубежам.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия не допустит дальнейшего расширения НАТО на Восток, несмотря на все «выражения озабоченности» со стороны коллективного Запада.