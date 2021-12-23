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Армия Алжира арестовала 19 пособников террористов

Весь мир
Армия Алжира арестовала 19 пособников террористов
wikipedia.org  /  MC1 Brian A. Goyak / ملكية عامة

Алжир, 23 декабря. Армия североафриканской республики арестовала 19 человек, подозреваемых в поддержке террористических группировок. Информация опубликована на сайте министерства обороны.

Согласно сообщению ведомства, в период с 15 по 21 декабря подразделения провели ряд контртеррористических операций в нескольких регионах страны. Военные также обезвредили самодельное взрывное устройство в городе Эш-Шелиф и обнаружили укрытие экстремистов в Беджае.

Министерство сообщило, что солдаты пресекли попытки ввоза наркотиков в больших количествах через границу с Марокко. Общий объем контрабанды запрещенных веществ превысил 1200 кг.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев не исключил, что Алжир и Россия могут объединиться в борьбе с терроризмом. По его словам, такое сотрудничество благоприятно сказалось бы на безопасности в регионе.

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алжир
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