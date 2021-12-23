Последняя жена Успенского призналась, что сделала аборт

Москва, 23 декабря. Телеведущая и музыкальный редактор Элеонора Филина была беременна от писателя Эдуарда Успенского. Она решила сделать аборт, посчитав, что это будет лучшим решением.

Филина прожила с Успенским шесть лет. В браке телеведущей удалось забеременеть. У женщины был страшный токсикоз, и ей предложили лечь в больницу. Однако она отказалась, поскольку не могла на длительный срок расстаться с любимым супругом. В результате Филина приняла решение сделать аборт.

«У него было уже трое детей, я у меня двое. Всего пятеро. Этого достаточно. Все здорово. К сожалению или к счастью, все случилось — не знаю. Господи, прости меня, пожалуйста!» — заявила телеведущая в эфире программы «Судьба человека».

Однако она добавила, что до сих пор не может замолить грех, хотя изначально не жалела о принятом решении, поскольку общий ребенок стал бы предметом манипуляции, пишет «Вечерняя Москва».

О прерывании беременности ранее рассказала актриса Ирина Мирошниченко. Она призналась, что пошла на такой шаг ради роли в фильме «Их знали только в лицо». Артистку не отговаривали от аборта, считая, что Мирошниченко сможет родить малыша позднее. Но звезда так и не стала мамой.