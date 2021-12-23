Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 15:29
15:28
Происшествия
Сын убил и закопал во дворе свою мать в Нижегородской области
15:26
Политика
Глава Крыма Аксенов подтвердил слова Путина о России и Крыме в 2014 году
15:25
Общество
Путин назвал сибиряков золотым фондом России
15:25
Общество
Путин: у меня не может быть любимчиков в администрации и правительстве
15:22
Политика
Украинский суд направил Зеленскому повестку по иску Порошенко
15:21
Общество
Президент России призвал придерживаться здравого смысла в гендерных вопросах
15:21
Политика
«А кто работать будет?»: Путин объяснил, почему Мишустин не отдыхает с ним в Сибири
15:19
Общество
Юрист из Петербурга об иске против Деда Мороза: «С удовольствием встретился бы в суде с Путиным»
15:17
Общество
Путин заявил, что проблема с отоплением в регионах решается субсидиями
15:17
Общество
Президент РФ предложил журналистке из Бурятии поработать пресс-секретарем вместо Пескова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин пообещал обратить внимание на поддержку народных промыслов в России

Общество
Путин пообещал обратить внимание на поддержку народных промыслов в России
ladya-expo.ru  /  Ассоциация &quot;Народные художественные промыслы России&quot;

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Республики Марий Эл, касающийся поддержки народных промыслов.

Сотрудница СМИ попросила рассмотреть возможность внесения поправок в закон о народных художественных промыслах, чтобы меры поддержки были регулярными.

«Очень важно поддерживать языки и самобытную народную культуру. Не могу не согласиться с тем, что сделано недостаточно. Марий Эл и другие республики уникальны по-своему, я приезжал и видел, как бережно вы относитесь к своей культуре», — заявил Путин.

Глава государства сделал пометку в своем блокноте и пообещал не оставить без внимания этот вопрос. Пресс-конференция проходит в столичном Манеже в очном формате. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал присутствующих журналистов сменить маски, что рекомендовано Роспотребнадзором.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин пообещал обратить внимание на поддержку народных промыслов в России
путин россия промысел
Комментировать