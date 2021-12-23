Путин пообещал обратить внимание на поддержку народных промыслов в России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Республики Марий Эл, касающийся поддержки народных промыслов.

Сотрудница СМИ попросила рассмотреть возможность внесения поправок в закон о народных художественных промыслах, чтобы меры поддержки были регулярными.

«Очень важно поддерживать языки и самобытную народную культуру. Не могу не согласиться с тем, что сделано недостаточно. Марий Эл и другие республики уникальны по-своему, я приезжал и видел, как бережно вы относитесь к своей культуре», — заявил Путин.

Глава государства сделал пометку в своем блокноте и пообещал не оставить без внимания этот вопрос. Пресс-конференция проходит в столичном Манеже в очном формате. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал присутствующих журналистов сменить маски, что рекомендовано Роспотребнадзором.