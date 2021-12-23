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Путин пообещал связаться с руководством РЖД для решения вопроса доступности Йошкар-Олы

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 14:40
Политика
Путин пообещал связаться с руководством РЖД для решения вопроса доступности Йошкар-Олы
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Регионы России, даже самые удаленные от столицы, не должны быть оторваны от других субъектов федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Журналист из республики Марий Эл Анастасия Петрова указала главе государства на серьезную проблему жителей Йошкар-Олы: поезда ходят только до Москвы, других направлений не предусмотрено. На положении населения региона наживаются многочисленные мошенники. В ответ на запрос Путин пообещал лично переговорить с руководством РЖД, заявив, что субъекты РФ не должны быть оторваны друг от друга.

Традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит 23 декабря в очном формате в Москве. В прошлом году встреча с журналистами прошла в режиме онлайн из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в стране.

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путин пресс-конференция регионы марий эл
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