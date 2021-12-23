Путин отметил важность «настройки» финансов в рамках поддержки многодетных семей

Москва, 23 декабря. Финансовые средства, которые выделяются в рамках программы помощи российским многодетным семьям, нужно «вписать» в соответствующие федеральные проекты.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об участках для многодетных семей, прозвучавший из Татарстана. У главы государства поинтересовались, можно ли каким-то образом создать программу, которая закрепляла бы развитие территорий с выделенными землями для многодетных семей.

По словам российского лидера, сейчас деньги нужно «вписать» в соответствующие проекты и «состыковать» имеющиеся проблемы с планами развития.

«Эти 500 миллиардов на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 по нацпроектам — их нужно так настроить, чтобы не просто так деньги осваивали, а чтобы решали проблемы многодетных семей», — указал Путин.

Напомним, что 17-я пресс-конференция российского президента проходит в центральном выставочном зале «Манеж». На нее было аккредитовано 507 журналистов.