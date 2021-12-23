Самая сильная женщина в мире побила свой собственный рекорд

Жительница Ирана доказала, что женщин некорректно называть «слабым полом». Она поставила мировой рекорд, сдвинув с места грузовик весом более 17 тонн.

Гити Мусави известна под прозвищем «самая сильная женщина в мире». Она уже не первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса благодаря потрясающим физическим способностям.

В этот раз иранка смогла побить свой собственный рекорд, который она поставила в 2019 году. Тогда она на 30 метров протащила грузовик весом 12380 кг.

В этом году Гити Мусави, казалось бы, замахнулась на невозможное. Жительница Ирана решила сдвинуть с места транспорт на пять тон тяжелее, чем во время прошлого достижения.

В итоге спортсменка успешно справилась с задачей и вновь стала мировой рекордсменкой. Она за полторы минуты протащила грузовик весом 17200 кг на расстояние 41 метр.