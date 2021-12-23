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Самая сильная женщина в мире побила свой собственный рекорд

Видео

Жительница Ирана доказала, что женщин некорректно называть «слабым полом». Она поставила мировой рекорд, сдвинув с места грузовик весом более 17 тонн.

Гити Мусави известна под прозвищем «самая сильная женщина в мире». Она уже не первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса благодаря потрясающим физическим способностям.

В этот раз иранка смогла побить свой собственный рекорд, который она поставила в 2019 году. Тогда она на 30 метров протащила грузовик весом 12380 кг.

В этом году Гити Мусави, казалось бы, замахнулась на невозможное. Жительница Ирана решила сдвинуть с места транспорт на пять тон тяжелее, чем во время прошлого достижения. 

В итоге спортсменка успешно справилась с задачей и вновь стала мировой рекордсменкой. Она за полторы минуты протащила грузовик весом 17200 кг на расстояние 41 метр.

«Я так рада, что сделала это! Понимаете, моя цель — не продемонстрировать силу. На своем примере я хочу показать, что человек может добиваться своих целей во чтобы то ни стало. Тем более, если это женщина», — делится эмоциями Гити.

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женщины иран рекорд грузовик сила
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