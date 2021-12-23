Путин: Украину захватила тотальная нищета

Москва, 23 декабря. Жители Украины погрязли тотальной в нищете, а больше всего страдают пенсионеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в московском Манеже.

Как отметил глава государства, для подконтрольных Киеву территорий обыденной стала ситуация, когда люди преклонного возраста массового обращаются к депутатам и другим представителям власти с одним и тем же вопросом: за что их убивают? Также украинские власти неприкрыто готовят население к суровой и холодной зиме.

«То, что сегодня происходит на Украине — полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят: "За что вы нас уничтожаете?"», — отметил Владимир Путин.

Большая традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит 23 декабря в московском Манеже. На нее приглашены 507 журналистов отечественных и зарубежных изданий и информагентств.