«Пусть не думают, что на них боженька заснул»: Путин обратился к Западу

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в Манеже, посоветовал западным странам не расслабляться.

По словам главы государства, Запад виноват в случившемся газовом кризисе. Сначала многие страны набрали большой объем газа у России, а теперь продают его.

«Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать? Пусть не думают, что на них боженька заснул», – предупредил Путин.

Пресс-конференция проходит в 17-й раз в очном формате. В прошлом году российский лидер общался с сотрудниками СМИ по видеосвязи. Особое внимание уделено безопасности из-за пандемии коронавируса — журналисты находятся в зале в масках.

Ранее Путин обвинил Запад в напряженности в Европе. Военно-политический блок НАТО продолжает наращивать свои силы на территории ЕС.