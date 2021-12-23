Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 15:28
15:26
Политика
Глава Крыма Аксенов подтвердил слова Путина о России и Крыме в 2014 году
15:25
Общество
Путин назвал сибиряков золотым фондом России
15:25
Общество
Путин: у меня не может быть любимчиков в администрации и правительстве
15:22
Политика
Украинский суд направил Зеленскому повестку по иску Порошенко
15:21
Общество
Президент России призвал придерживаться здравого смысла в гендерных вопросах
15:21
Политика
«А кто работать будет?»: Путин объяснил, почему Мишустин не отдыхает с ним в Сибири
15:19
Общество
Юрист из Петербурга об иске против Деда Мороза: «С удовольствием встретился бы в суде с Путиным»
15:17
Общество
Путин заявил, что проблема с отоплением в регионах решается субсидиями
15:17
Общество
Президент РФ предложил журналистке из Бурятии поработать пресс-секретарем вместо Пескова
15:15
Общество
Подавший заявление на Деда Мороза юрист готов встретиться с Путиным в суде
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления»: Путин об убийствах Немцова и Политковской

Происшествия
«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления»: Путин об убийствах Немцова и Политковской
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о расследовании убийства Анны Политковской и Бориса Немцова.

Глава государства заявил, что в стране были предприняты все меры для выяснения обстоятельств преступлений. Он отметил, что за совершенные убийства люди сидят в тюрьме. Путин добавил, что возможно, заказчики преступления остались «за скобками».

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления», — заявил Путин.

Путин заявил, что заказчиков этих преступлений продолжат искать. Государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода, подчеркнул глава государства.

Президент Путин ответил журналистке Ксении Собчак на вопрос о применении пыток в колониях. Пытки и недостойное обращение с людьми в местах лишения свободы — это проблема не только России, сказал российский лидер.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / «Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления»: Путин об убийствах Немцова и Политковской
путин пресс-конференция преступления
Комментировать