«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления»: Путин об убийствах Немцова и Политковской

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о расследовании убийства Анны Политковской и Бориса Немцова.

Глава государства заявил, что в стране были предприняты все меры для выяснения обстоятельств преступлений. Он отметил, что за совершенные убийства люди сидят в тюрьме. Путин добавил, что возможно, заказчики преступления остались «за скобками».

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления», — заявил Путин.

Путин заявил, что заказчиков этих преступлений продолжат искать. Государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода, подчеркнул глава государства.

Президент Путин ответил журналистке Ксении Собчак на вопрос о применении пыток в колониях. Пытки и недостойное обращение с людьми в местах лишения свободы — это проблема не только России, сказал российский лидер.