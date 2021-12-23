Один из вопросов на пресс-конференции вынудил Путина бросить ручку

Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин отреагировал броском ручки на стол на один из вопросов, заданных журналистом во время 17-й пресс-конференции президента, которая началась в 12:00 по московскому времени.

Российский лидер заслушал озвученный вопрос, после чего кинул находящуюся в его правой руке письменную принадлежность. Момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря проходит в столичном Манеже. В этом году президент общается с журналистами в очном формате. На мероприятии присутствует 507 представителей российских и зарубежных СМИ.