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Путин перенаправил вопрос о приказах на стрельбу в Донбассе руководству Украины

Армия
Путин перенаправил вопрос о приказах на стрельбу в Донбассе руководству Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Задавать вопросы о приказах на стрельбу в Донбассе стоит руководству Украины. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в московском Манеже.

В ходе итоговой пресс-конференции российский лидер объяснил, почему с такой тематикой следует обращаться именно в Киев.

«Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите это у сегодняшнего руководства Украины. Как они отдают эти приказы по Донбассу», — заявил Путин.

До этого глава государства подчеркнул, что политика, которую официальный Киев проводит в отношении Донбасса, может указывать на подготовку к новой военной операции, и к такому развитию событий необходимо быть готовыми.

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