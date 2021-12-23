Путин перенаправил вопрос о приказах на стрельбу в Донбассе руководству Украины

Москва, 23 декабря. Задавать вопросы о приказах на стрельбу в Донбассе стоит руководству Украины. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в московском Манеже.

В ходе итоговой пресс-конференции российский лидер объяснил, почему с такой тематикой следует обращаться именно в Киев.

«Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите это у сегодняшнего руководства Украины. Как они отдают эти приказы по Донбассу», — заявил Путин.

До этого глава государства подчеркнул, что политика, которую официальный Киев проводит в отношении Донбасса, может указывать на подготовку к новой военной операции, и к такому развитию событий необходимо быть готовыми.