Украинец из шахтерского города в красках рассказал о проблемах с теплом и светом

Киев, 23 декабря. Катастрофическая нехватка угля стала одной из главных проблем Украины в текущем отопительном сезоне. За теплое время года власти не сделали необходимых запасов твердого топлива, поэтому теперь вынуждены решать вопрос в срочном порядке и пытаться закупить уголь в других странах.

Украина в то же время могла бы обеспечивать себя этим видом топлива самостоятельно. Даже после отделения Донбасса на подконтрольной Незалежной территории остались шахты, которые могли бы давать достаточное количество угля. Причем находятся шахты как на Востоке, так и на Западе страны.

Проблема лишь в том, что власти не хотят хоть как-то вкладываться в добычу угля и развивать эту отрасль. Более того, задолженность перед украинскими шахтерами по зарплате составляет уже около двух миллиардов гривен.

На сложившуюся ситуацию пожаловался житель украинского шахтерского города Горняк Александр. По словам мужчины, в их районе есть шахты, которые могли бы давать уголь, но вместо этого весь город отапливается за счет электроэнергии, с которой регулярно возникают перебои.

«Я живу в Донецкой области, в городе Горняк. Единственное, что я хочу сказать — у нас шахта на шахте, но при этом ни одна котельная в городе не работает. Ни одна. У нас отопление идет только электроэнергией, которую уже дважды отключали на 4 часа», — заявил украинец, дозвонившись в прямой эфир канала «Наш».

Житель Украины подчеркивает, что цены на электроэнергию за последнее время сильно выросли, а потому многие люди, и в первую очередь пенсионеры, вынуждены сидеть не только без света, но и в холоде, так как у них нет возможности включать отопление на полную мощность.

Новостное агентство "Харьков" /

«Рядом со мной живет пенсионерка, у которой пенсия 2200 гривен. А так как мы отапливаемся только электроэнергией, то если сейчас на улице минус 16 градусов, у нее в квартире 8-10 градусов. Она не может за свои 2200 гривен обогреть помещение. Мерзнут пенсионеры, какой уж там Новый год отмечать», — негодует Александр.

Слова мужчины в комментариях к видео поддержали и другие украинцы. Они отметили, что власти не только не помогают шахтерам, но и, наоборот, лишь способствуют закрытию шахт, которые могли бы сейчас стать настоящим спасением для Украины.

«Это правда, в Донецкой области в основном шахта на шахте, но котельные не работают — нет угля. Свет часто отключают, окна, стены от сырости мокрые. Буржуйка не поможет,особенно если панельный дом. Очень печально, что наши города брошены на произвол судьбы и помочь некому»; «Горняк раньше был красивый городок. Мои родственники там проживают, дяди были шахтерами. Возмутительно,что идет уничтожение периферии»; «Вот они,европейские ценности. Видимо, дальше будет еще интересней. Сейчас нет угля, а потом и без газа оставят нас»; «Почему-то власти действительно скромно молчат о том, что у нас на Украине хватает шахт, а вот угля почему-то нет и его приходится везти через океан. Какой-то парадокс», — негодуют комментаторы.

Бывший депутат Верховной рады Александр Попов ранее предупредил, что Украине придется пойти на серьезные жертвы ради спасения текущего отопительного сезона.