Путин заявил, что проблема пыток в колониях существует не только в России

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин ответил журналистке Ксении Собчак на вопрос о применении пыток в колониях.

Пытки и недостойное обращение с людьми в местах лишения свободы — это проблема не только России, сказал российский лидер.

«В других странах проблем не меньше. Мы говорим о развитии пенитенциарной системы. Ну вот Кресты построили же новые. Это нужно делать, даже внешние условия содержания имеют значения», — отметил он.

Путин признал, что жизнь – сложна и многообразна и исключать ошибки нельзя. В настоящее время СК возбудил 17 уголовных дел, которые расследуются.

«В вашем случае нужно опираться на данные следствия», — подчеркнул он.

Видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) появились в Сети. Кадры были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. Это вызвало скандал. СК сразу принялся за расследование инцидентов.