Политолог Мощиатти рассказал о «смене формаций» и парадоксах демократии в Чили

Второй тур президентских выборов прошел в Чили в минувшее воскресенье. Победил кандидат от левого крыла Габриэль Борич, набравший 55,81%. Его победу признал оппонент Хосе Антонио Каст, представлявший силы «старого порядка», а выборы отличились рекордной за долгие годы явкой.

О том, что ожидает страну, сделавшую свой выбор в пользу серьезных социальных и экономических трансформаций, специальному корреспонденту МФАН рассказал Томас Мощиатти, директор чилийской вещательной корпорации «Био-Био», адвокат и политолог.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Самый-самый

ФАН: Габриэль Борич — кто он?

Томас Мощиатти: Нашему новому президенту 35 лет. Он бывший студенческий лидер, по образованию юрист. Сам себя Габриэль Борич определяет, как «борца за экологию, феминиста и регионалиста». Планирует усилить в стране роль государства — по европейской модели.

Это самый молодой президент в истории Чили. Кроме того, он собрал рекордное количество голосов в сравнении другими чилийскими президентами — во втором туре за него проголосовало 4,6 миллиона чилийцев, больше чем за Эдуардо Фрея в 1993 году (когда было самое массовое голосование в истории). При этом тогда голосование еще было обязательным, за неявку штрафовали, а теперь уже нет.

— Считается также, что со времен Сальвадора Альенде Борич — еще и «самый левый» президент.

— Да, хотя под конец предвыборной кампании он пытался несколько «смягчить» свой дискурс. Габриэль Борич неоднократно заявлял себя как последователь идей Маркса и Ленина.

Global Look Press / Felipe Figueroa/Keystone Press Agency

Страна непуганного электората

— Кто его электорат?

— По официальным подсчетам Борич победил в основном за счет большинства столичных избирателей; а столичный округ — это 50% всех избирателей Чили. Его электорат — молодежь. «Непуганная», не знавшая лишений, выросшая в период, когда страна находилась в фазе экономического роста.

— Почему молодежь пошла именно за Боричем? И почему на ее выбор не повлияли явные ошибки кандидата — незнание важных для экономики цифр, отсутствие управленческого опыта, неосторожные заявления?

— Потому что молодые люди себя с ним идентифицируют. У них тоже во многом не хватает опыта, они тоже ошибаются. Их научили, что ошибаться — это нормально.

— Времена Альенде — экономический кризис, дефицит, разгул ультралевых, которые выходили на улицы просто «пошалить», покидаться камнями, — никто уже не вспоминает?

— Ну… Предполагается, что «это давно было». Представители старшего поколения вспоминают, но они, в свою очередь, прекрасно помнят и ужасы диктатуры. Именно из этой среды вышло большинство университетских преподавателей, которые оказывают на молодежь формирующее влияние, не ограничиваясь рамками научных дисциплин.

Я уже неоднократно говорил об этом в своих материалах: те, кто стимулировал в нашей стране перемены на уровне мироустройства, начали готовить почву очень загодя. И совершенно верно рассудили, что действовать нужно в первую очередь в образовательных учреждениях — там, где любой новый дискурс внедряется наиболее органично.

Globa Look Press / Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency

— Заказчики этого дискурса — кто они?

— Всегда проще отследить того, кто делает на происходящем деньги, исходя из краткосрочных выгод. Как в случае беспорядков в Араукании: вполне можно выяснить, кто строит капиталы на покупке земель за бросовые цены или ценной древесины за бесценок. Однако, когда речь идет о масштабных социальных пертурбациях, выгода ожидается в перспективе долгосрочной, и концы найти гораздо сложнее.

Перспективы для индейцев

— Кстати, об Араукании. Как по-вашему, сможет ли новый президент найти выход из кризиса на на юге Чили?

— Думаю, что да… вопрос, как раз-таки — какой ценой? Он обещает, что сядет с ними за стол переговоров и судя по всему, готов многое отдать. Таким образом количество атак и поджогов должно снизиться.

Федеральное агентство новостей /

К слову сказать, большой популярностью Борич в чилийской Араукании не пользуется, и там за него голосовали наименее активно: в девяти из 12 коммун Каст набрал больше голосов. Почему? Потому что на фоне поджогов, грабежей и повреждений транспортной инфраструктуры люди ждали конкретики по теме безопасности. Только сейчас региональный спикер Борича упомянул, что избранный президент собирается выделить Араукании больше денег из госбюджета и увеличить полицейский контингент. Но мы прекрасно понимаем, что этого мало. Потому что карабинеры лишены полномочий для проведения активных действий, а деньги и льготы вряд ли удержат людей, которые ощущают уязвимость своей ситуации и спешат переехать куда-нибудь в другое место.

— Введенный президентом Пиньерой режим чрезвычайного положения на юге страны все еще в силе?

— Да. Но в дальнейшем Борич его скорее всего не продлит.

Перераспределение власти

— Что ждет Чили после 11 марта, когда атрибуты президента республики перейдут к Боричу?

— В краткосрочной перспективе — скорее всего, уже прямо сейчас — новый президент попробует привлечь на свою сторону значимых фигур центристского блока.

В среднесрочной ключевую роль будет играть суперпозиция с новой Конституцией Чили, работу над которой Конституционная конвенция планирует завершить до конца 2022 года. Конституция окончательно закрепит и законодательно обоснует влияние «левого крыла» на все сферы жизни страны. Поэтому в долгосрочной перспективе Чили ожидает новый политический режим. Или при Бориче, или — когда президентское кресло займет его преемник.

— Вы настолько уверены, что следующим президентом Чили тоже будет левый?

— Это самый вероятный сценарий, учитывая структурные изменения в обществе, связанные с действием новой конституции. Кроме того, уже сейчас очевидна трансформация социума на уровне менталитета.

— Об этом, конечно, слишком рано говорить, но есть ли в окружении Габриэля Борича фигура, которая теоретически могла бы продолжить его дело через четыре года?

— Действительно, слишком рано. Надо понимать, что сейчас происходит процесс перераспределения власти и практически смена формаций. Появилось много новых партий — например, та же «Социальная конвергенция» (Convergencia Social), которую представляет Борич и которая была создана всего три года назад; или «Партия демократической революции» (Revolución democrática), или «Более левые граждане» (Más izquierda ciudadana).

Все они юные — не только потому, что появились совсем недавно, но и с учетом возраста их членов. И все марксистской ориентации. Это новое поколение чилийских политиков, энергичных и способных говорить с избирателями-сверстниками на их языке. Пожалуй, я бы выделил Камилу Вальехо.

wikipedia.org / Eneas De Troya / CC BY 2.0

Коммунистка, выросла из протестного движения школьников и студентов 2011 года, уже в 2013-м стала депутатом, сейчас тоже представляет столичный регион в нижней палате парламента. Во время избирательной кампании Борича была одним из самых активных его соратников.

Базис и надстройка

— Что будет с экономикой?

— Под конец избирательной кампании Борич нанял внушительную команду консультантов. Правда, непонятно, будет ли он следовать их рекомендациям.

А вообще до того, как выйдет новая конституция, в системе вряд ли будут большие изменения — любая трансформация должна поддерживаться конституционно.

Федеральное агентство новостей /

— Но он уже сейчас предлагает трудовую и налоговую реформы.

— Конечно, любой социальной программе нужно финансирование, и поэтому уже очень скоро налоги значительно повысятся. Что касается изменения трудового законодательства — то это тоже подготовка почвы для дальнейших структурных перемен. В частности, работодатель уже не сможет просто уволить наемного работника. Планируются изменения в составе советов директоров крупных компаний: теперь туда в обязательном порядке будут входить трудящиеся. Профсоюзы тоже станут обязательными и всеобщими – то есть будут функционировать централизованно на уровне страны. До сих пор они создавались в рамках каждого конкретного предприятия.

Чилийская «фича»

— Многие иностранные политические деятели и СМИ выразили восхищение прозрачностью и оперативностью, с которыми были проведены нынешние чилийские выборы.

— Да. Это наша чилийская «фича», как теперь говорят… Даже на знаменитом плебисците 1988 года, когда у власти еще был Пиночет, чилийцы проголосовали против продления его президентского срока и при подсчете голосов не было зарегистрировано ни одного нарушения. Не говоря уже о всех последующих выборах. Надо признать, что демократия в моей стране всегда была очень щепетильна в этом плане.

wikipedia.org / Архив Национального конгресса Чили

— Структурные изменения, связанные со сменой политического режима, каким-то образом повлияют на демократическую традицию «прозрачных выборов» в будущем?

— Надеюсь, нет. Системы (а любой социум — это системное явление) склонны к саморегуляции, чтобы избежать энтропии. У Чили богатый опыт разрешения самых острых политических конфликтов демократическим путем.

В этом смысле мы смотрим в будущее с оптимизмом.