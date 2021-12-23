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Песков попросил журналистов в Манеже сменить защитные маски

Общество
Песков попросил журналистов в Манеже сменить защитные маски
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил журналистов, присутствующих на итоговой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина в центральном выставочном зале «Манеж», сменить защитные маски.

С такой просьбой к представителям средств массовой информации он обратился спустя два часа с начала пресс-конференции. Стоит отметить, что до этого Песков просил журналистов соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

Напомним, что в Манеже проходит 17-я итоговая пресс-конференция президента России. В этот раз мероприятие проводится в очном формате, на него было аккредитовано 507 представителей СМИ, в том числе и иноагентов.

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песков пресс-конференция коронавирус
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