Общая сумма переводов через СБП превысила 5,4 трлн рублей

Москва, 23 декабря. Система быстрых платежей (СБП) набирает популярность у россиян. Финансовые организации фиксируют быстрый рост числа переводов, сообщает ТАСС.

С момента запуска системы до середины декабря 2021 года сумма переводов между физическими лицами составила 5,4 трлн рублей. Всего совершено 897 млн операций, а отправили или получили деньги свыше 42 миллионов человек.

Наиболее популярными являются переводы на сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Суммарно на них приходится порядка половины транзакций, сообщил генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

«И в системе тех людей, которые отправляли или получали деньги с использованием этого сервиса, уже более 42 миллионов человек. И эта база продолжает достаточно быстро расти», — отметил он.

В октябре сумма оплата товаров и услуг через СБП впервые превысила 10 млрд рублей. Бизнесу выгодно принимать безналичные платежи таким способом из-за низких комиссий, которые ниже эквайринговых в 2,5–3 раза.