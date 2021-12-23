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Путин не сразу узнал журналистку Собчак на пресс-конференции

Политика
Путин не сразу узнал журналистку Собчак на пресс-конференции
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков не сразу узнали журналистку Ксению Собчак во время большой пресс-конференции главы государства.

В рамках мероприятия российский лидер отвечает на вопросы приглашенных журналистов. Выбирая следующего представителя СМИ, Владимир Путин попросил передать микрофон «девочке».

«Слушай, не видно тебя, далеко», — сказал президент, разглядев Ксению Собчак.

В ответ на это журналистка сказала, что специально надела красный костюм, чтобы ее заметили.

«Ну, я в красном специально», — ответила она.

До этого Дмитрий Песков на конференции по ошибке дал возможность задать вопрос «не тому» журналисту из Китая.

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путин президент собчак
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