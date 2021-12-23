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Поселок Березово в Югре беспокоят волки

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:41
Общество
Поселок Березово в Югре беспокоят волки
pixabay.com  / 

Ханты-Мансийск, 23 декабря. Жителей поселка Березово с начала зимы беспокоят волки. В социальных сетях появляются сообщения о том, что от них пострадали несколько домашних собак.

Волков видели в разных районах поселка, сообщает портал Ugra-news. Природнадзор совместно с администрацией муниципалитета и ОМВД России по Березовскому району проводит превентивные мероприятия, направленные на регулирование численности хищников. Выданы несколько разрешений на отстрел.

Представители управления защиты гражданского населения призвали местных жителей немедленно сообщать в случае обнаружения зверя во дворах и приусадебных участках на единый номер 112.

Ранее ФАН рассказывал о нашествии волков на город Тихвин в Ленинградской области. Местные власти выдали разрешения на отстрел хищников.

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