Поселок Березово в Югре беспокоят волки

Ханты-Мансийск, 23 декабря. Жителей поселка Березово с начала зимы беспокоят волки. В социальных сетях появляются сообщения о том, что от них пострадали несколько домашних собак.

Волков видели в разных районах поселка, сообщает портал Ugra-news. Природнадзор совместно с администрацией муниципалитета и ОМВД России по Березовскому району проводит превентивные мероприятия, направленные на регулирование численности хищников. Выданы несколько разрешений на отстрел.

Представители управления защиты гражданского населения призвали местных жителей немедленно сообщать в случае обнаружения зверя во дворах и приусадебных участках на единый номер 112.

Ранее ФАН рассказывал о нашествии волков на город Тихвин в Ленинградской области. Местные власти выдали разрешения на отстрел хищников.