Представитель Хлебниковой отказался комментировать состояние перенесшей операцию певицы

Москва, 23 декабря. Представитель певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс отказался давать подробный комментарий о состоянии артистки, которая перенесла операцию по восстановлению кожи.

Ранее в четверг стало известно, что исполнительница, получившая серьезные ожоги, перенесла хирургическое вмешательство. Артистке восстанавливали кожу, которая серьезно пострадала при пожаре. ФАН поинтересовался у представителя звезды о ее состоянии.

«Информация о состоянии Марины будет появляться в ее Instagram по мере появления», — заявил Прайс, не став отрицать, что Хлебникова перенесла операцию.

В середине ноября в московской квартире Хлебниковой произошел пожар. Знаменитость серьезно пострадала и была госпитализирована. Она почти месяц провела в реанимации, и только недавно ее перевели в общую палату. Исполнительнице предстоит пройти серьезный курс восстановления. Не исключено, что ей потребуется пластическая операция.