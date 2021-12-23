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Представитель Хлебниковой отказался комментировать состояние перенесшей операцию певицы

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 14:10
Общество
Представитель Хлебниковой отказался комментировать состояние перенесшей операцию певицы
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 23 декабря. Представитель певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс отказался давать подробный комментарий о состоянии артистки, которая перенесла операцию по восстановлению кожи.

Ранее в четверг стало известно, что исполнительница, получившая серьезные ожоги, перенесла хирургическое вмешательство. Артистке восстанавливали кожу, которая серьезно пострадала при пожаре. ФАН поинтересовался у представителя звезды о ее состоянии.

«Информация о состоянии Марины будет появляться в ее Instagram по мере появления», — заявил Прайс, не став отрицать, что Хлебникова перенесла операцию.

В середине ноября в московской квартире Хлебниковой произошел пожар. Знаменитость серьезно пострадала и была госпитализирована. Она почти месяц провела в реанимации, и только недавно ее перевели в общую палату. Исполнительнице предстоит пройти серьезный курс восстановления. Не исключено, что ей потребуется пластическая операция.

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операция здоровье хлебникова
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