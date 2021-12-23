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Путин на пресс-конференции высказался о мусорной реформе в России

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 14:09
Общество
Путин на пресс-конференции высказался о мусорной реформе в России
gov.spb.ru  /  Пресс-служба комитета по благоустроуйству

Москва, 23 декабря. Мусорная реформа в России двигается, несмотря на сложности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве.

Российскому лидеру Владимиру Путину в ходе мероприятия задали вопрос из Ленинградской области касаемо мусорной реформы в РФ.

«Обеспечение раздельного сбора мусора идет с опережением плана: мы достигли 40%, это выше запланированного. То же самое касается и объектов, где перерабатываются отходы, и полигонов», — сообщил глава государства.

Напомним, 23 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина в очном формате на территории московского Манежа. Известно, что на предыдущей пресс-конференции президент РФ общался с журналистами по видеосвязи из-за пандемии COVID-19.

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