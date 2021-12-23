Москва и Петербург откатились в мировом рейтинге по росту цен на жилье

Москва, 23 декабря. Москва и Санкт-Петербург покинули топ-10 мирового рейтинга Global Residential Cities Index по росту цен на жилье, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

Данные третьего квартала свидетельствуют о том, что российская столица за три месяца опустилась в списке с 5 на 20 место. Прирост стоимости жилья здесь составил 22,1%. В свою очередь город на Неве откатился с 8 на 15 место с показателем +24,5%.

Лидером рейтинга стал турецкий Измир, где цены на жилье выросли на 34,8%. Второе место досталось Веллингтону в Новой Зеландии (+33,5%), а на третьей позиции оказался Финикс в США (+33,1%).

«Как мы и прогнозировали в конце второго квартала, темп роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в Москве замедлился к концу года. За третий квартал прирост цены составил 4,5% против 11% тремя месяцами ранее. Основной причиной замедления роста цен на вторичном рынке стало повышение ставок по ипотечным кредитам, ограничивающее спрос», — прокомментировал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Годом ранее в этом списке Москва располагалась на 68 месте, а Петербург занимал пятую строчку.

Стоимость всех жилых площадей столицы оценивается более чем в 1 трлн долларов (почти в 74 трлн рублей). Такие данные представили в компании Savills.