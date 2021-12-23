Квартира Максаковой оказалась в собственности обвиняемого в крупном мошенничестве

Квартира на Пресненской набережной в Москве в 260 квадратных метров, которой ранее владела Мария Максакова-Игенбергс, как выяснилось, до сих пор принадлежит третьему лицу, не имеющему отношения к семье Максаковой, — бизнесмену из города Карабулак в Ингушетии Мурату М. Правда, сейчас ему не до суда из-за жилой площади, он и еще пять его земляков находятся под судом по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Разборки певицы из-за элитной квартиры в центре Москвы длятся уже не первый год. Сама она в ней практически не жила, так как уехала с ныне покойным мужем Денисом Вороненковым на Украину — таким образом экс-депутат Государственной думы Вороненков пытался избежать уголовного преследования.

Но после гибели супруга Мария вступила в борьбу за свою недвижимость в Москве. Тогда же стало известно, что квартиру на Пресненской набережной она то ли дарила, то ли продала третьему лицу: показания менялись, третье лицо в свою очередь перепродало квартиру бизнесмену из Ингушетии. Теперь с злосчастной квартирой и вовсе происходят чудеса: с сентября 2018 года, согласно данным кадастровой палаты, квартира принадлежит одному собственнику — Мурату М. При этом в Пресненском районном суде Максакова делит ее с собственными детьми.

Ранее в суд обратился первый муж певицы — Владимир Тюрин, который действовал в интересах и как законный представитель общих с Марией детей, которых она оставила жить с мужем. На днях Пресненский суд Москвы в первой инстанции «отдал» квартиру детям. Но при этом квартира официально числится за Муратом М. На заседаниях он не был, так как в Пятигорском городском суде Ставропольского края сейчас слушается громкое дело по мошенничеству.

По данным следствия, шесть жителей Ингушетии в рамках заключенных контрактов с различными организациями похитили 83 миллиона рублей.

«По версии следствия, обвиняемые представили фиктивные документы, на основании которых ООО «СТКонсалт» одержало победу в конкурсе и в том же году заключило три договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов, расположенных на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ. — В 2017 году злоумышленники внесли в отчеты ложные сведения об исполнении договорных обязательств, в результате чего похитили свыше 83 млн рублей. Денежные средства в размере более 28 млн рублей обвиняемые похитить не смогли по независящим от них обстоятельствам».

Согласно данным ЕГРЮЛ, Мурат М. руководил «СТКолсант» с 2018 по 2019 год, остальные обвиняемые тоже посменно занимали должности директора предприятия.

Напомним, ранее ФАН писал, что ранее Тюрин отсудил у бывшей супруги 120 тысяч рублей по иску чести и достоинства. Ему не понравилось, что певица назвала его преступным авторитетом.