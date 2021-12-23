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Администрация Байдена продлила мораторий на взыскания по образовательным кредитам

Весь мир
Администрация Байдена продлила мораторий на взыскания по образовательным кредитам
Global Look Press  /  Michael Brochstein / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 23 декабря. Администрация Байдена продлила до 1 мая мораторий на взыскание долгов по студенческим кредитам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению, Белый дом принял решение продлить еще на четыре месяца действие указа, согласно которому на время пандемии вводится мораторий на выплату студенческих кредитов. В течение этого периода процентные ставки по невыплаченным студенческим займам останутся на уровне 0%, а меры по взысканию долгов будут приостановлены. Эти меры действовали с самого начала пандемии, но срок их действия истекал 31 января.

Решение о продлении моратория было принято на фоне более длительного, чем ожидалось, восстановления экономики, что по мнению президента особо сильно затрагивает тех американцев, у которых есть студенческие кредиты.

«Мы знаем, что миллионы заемщиков студенческих кредитов все еще пытаются справиться с последствиями пандемии, и им нужно еще немного времени, прежде чем возобновить платежи», — сказал он в своем заявлении, добавив, что это проблема, которая «глубоко волнует» его и вице-президента Харрис.

Новый штамм «Омикрон» придал новую актуальность вопросу о том, будет ли продлен мораторий. Представители администрации первоначально заявили, что ожидают, что январское продление будет последним. Но даже по мере улучшения ситуации в экономике существуют опасения, что заемщики не готовы снова начать платежи. Как только мораторий закончится, у тех, кто уже просрочил выплаты, могут отобрать заработную плату и пособия в рамках усилий по взысканию долгов.

Это распространяется на более чем 36 миллионов американцев, имеющих студенческие ссуды, которые находятся на балансе федерального правительства. Согласно последним данным Департамента образования, общая сумма задолженностей по кредитам на образование составляет более 1,37 триллиона долларов. Около трети заемщиков находятся в состоянии дефолта или просрочки, а средний ежемесячный платеж составляет 400 долларов.

Министр образования Мигель Кардона заявил в своем заявлении, что продление моратория позволит разработать планы погашения, учитывающие финансовые потребности студентов, включая план погашения, основанный на доходах.

«Это окажет решающее облегчение заемщикам, которые продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями в результате пандемии, и позволит нашей администрации оценить влияние «Омикрона» на студенческих заемщиков», — сказал министр.

Известие о продлении моратория было позитивно встречено защитниками студентов, которые настаивали на принятии постоянного решения.

«Чтобы обеспечить финансовую помощь во время «Омикрона» — отмените студенческие долги. Чтобы стимулировать экономику — отмените студенческие долги. Чтобы устранить расовый разрыв в благосостоянии, отмените студенческие долги», — заявил директор Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) по делам молодежи и колледжей Виздом Коул.

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pixabay.com /

Решение об очередном продлении моратория было принято на фоне неутихающих споров в администрации о возможности списания большей части студенческих долгов, что являлось одним из пунктов предвыборной кампании команды Байдена. Сам президент ранее заявлял, что поддерживает списание студенческих долгов в размере до 10 тысяч долларов, но он считает, что соответствующее решение должно быть принято Конгрессом.

Кроме того, Байден обратился к заемщикам студенческих кредитов, призвав их «внести свой вклад» в усилия, прилагаемые администрацией для облегчения их положения. Он сказал, что заемщики должны в полной мере использовать ресурсы Департамента образования при подготовке к возобновлению платежей, рассмотреть варианты снижения платежей с помощью планов погашения, основанных на доходах, изучить возможность списания кредитов для государственных служащих.

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