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В Колумбии 11 дней горит национальный парк Эль-Тупарро

Весь мир
В Колумбии 11 дней горит национальный парк Эль-Тупарро
Global Look Press  /  Adam Rachman/Keystone Press Agency

Богота, 23 декабря. Более 41 тысячи га лесов Национального парка Эль-Тупарро в Колумбии были уничтожены пожарами, продолжающимися 11 дней. Об этом сообщают власти страны.

По словам директора Национального парка Орландо Молано, меры по ликвидации очагов воспламенения координируются Национальной службой по управлению рисками. В тушении огня участвуют полиция, пожарные, армия и военно-воздушные силы Колумбии.

Молано отметил, что за 11 дней с начала борьбы с пожаром был сформирован комитет, состоящий из всех оперативных органов, с целью найти решение для ликвидации возгорания.

ВВС Колумбии выделили самолет C-130 «Геркулес» и более 10 тонн специального оборудования, а также отправили членов Военно-транспортного воздушного командования в департамент Вичада, где расположен парк.

Одновременно ВВС организовали облеты территории вместе с пожарной командой и представителями Национальной службы по управлению рисками в целях определения основных зон возгорания.

На данный момент в парке зарегистрированы два очага, которые власти пытаются потушить как с воздуха, так и на земле. На территории Эль-Тупарро работают 85 человек на шести фронтах. До настоящего момента было использовано почти 45 тысяч литров воды и огнетушащей жидкости.

Борьба с огнем затрудняется сильными ветрами, которые вновь разжигают потушенное пламя.

По данным Национальной службы по управлению рисками, с 1 декабря до сегодняшнего дня было зафиксировано 23 лесных пожара, 22 из которых были полностью ликвидированы.

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Все новости / Весь мир / В Колумбии 11 дней горит национальный парк Эль-Тупарро
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