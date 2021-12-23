В Колумбии 11 дней горит национальный парк Эль-Тупарро

Богота, 23 декабря. Более 41 тысячи га лесов Национального парка Эль-Тупарро в Колумбии были уничтожены пожарами, продолжающимися 11 дней. Об этом сообщают власти страны.

De esta manera trabajan nuestros héroes de @COL_EJERCITO para mitigar el incendio que se presenta en el Parque Natural El Tuparro en Vichada. Héroes comprometidos con el bienestar de la biodiversidad colombiana #LaVictoriaEsDeTodos pic.twitter.com/FmKh3ZHPy9 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) December 23, 2021

По словам директора Национального парка Орландо Молано, меры по ликвидации очагов воспламенения координируются Национальной службой по управлению рисками. В тушении огня участвуют полиция, пожарные, армия и военно-воздушные силы Колумбии.

Молано отметил, что за 11 дней с начала борьбы с пожаром был сформирован комитет, состоящий из всех оперативных органов, с целью найти решение для ликвидации возгорания.

ВВС Колумбии выделили самолет C-130 «Геркулес» и более 10 тонн специального оборудования, а также отправили членов Военно-транспортного воздушного командования в департамент Вичада, где расположен парк.

Одновременно ВВС организовали облеты территории вместе с пожарной командой и представителями Национальной службы по управлению рисками в целях определения основных зон возгорания.

На данный момент в парке зарегистрированы два очага, которые власти пытаются потушить как с воздуха, так и на земле. На территории Эль-Тупарро работают 85 человек на шести фронтах. До настоящего момента было использовано почти 45 тысяч литров воды и огнетушащей жидкости.

Борьба с огнем затрудняется сильными ветрами, которые вновь разжигают потушенное пламя.

Soldados rescatistas del Batallón de Atención y Prevención de Desastres, fueron desplegados al parque nacional el Tuparro en el departamento del #Vichada iniciando reconocimiento aéreo para atender incendio de cobertura vegetal, siendo controlado 1.800 mts lineales. pic.twitter.com/iApEaYP7Ka — Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) December 21, 2021

По данным Национальной службы по управлению рисками, с 1 декабря до сегодняшнего дня было зафиксировано 23 лесных пожара, 22 из которых были полностью ликвидированы.