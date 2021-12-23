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Путин напомнил журналистам имя создателя Украины

Общество
Путин напомнил журналистам имя создателя Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой 17-й пресс-конференции назвал имя создателя Украины. Он также порассуждал о распаде СССР.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в зале Манежа началась без вступительного слова президента. Глава государства отвечает на разные вопросы в привычном формате — очно. В ходе одного из ответов он порассуждал о распаде СССР и как появилась Украина.

«Кто создал Украину? — Ленин Владимир Ильич», — заявил российский президент.

Путин также заявил, что Россию нельзя победить, но можно развалить изнутри. Именно это и произошло, когда распался Советский Союз на несколько частей.

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украина путин россия ленин
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