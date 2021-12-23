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Путин считает необходимым создавать полезный для молодого поколения контент

Общество
Путин считает необходимым создавать полезный для молодого поколения контент
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Молодому поколению необходимо потреблять полезный контент. Такое мнение на ежегодной пресс-конференции высказал президент России Владимир Путин.

Важно, чтобы молодые люди не подменяли реальную жизнь сидением в интернете, не заболевали Сетью, считает глава государства. Об этом он говорил, отвечая на вопрос Анны Хилькевич, представляющей российскую соцсеть Yappy. Она поинтересовалась у президента, как он относится к общению подростков в соцсетях и не деградирует ли нынешнее поколение.

«Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шел бы на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали интернетом, не подменяли реальную жизнь сидением в Сети. Чтобы движением было, жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали», — уверен лидер страны.

Владимир Путин проводит 23 декабря в Манеже 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие проходит в очном формате, для участия в нем аккредитованы 507 представителей СМИ.

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