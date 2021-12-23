Путин считает необходимым создавать полезный для молодого поколения контент

Москва, 23 декабря. Молодому поколению необходимо потреблять полезный контент. Такое мнение на ежегодной пресс-конференции высказал президент России Владимир Путин.

Важно, чтобы молодые люди не подменяли реальную жизнь сидением в интернете, не заболевали Сетью, считает глава государства. Об этом он говорил, отвечая на вопрос Анны Хилькевич, представляющей российскую соцсеть Yappy. Она поинтересовалась у президента, как он относится к общению подростков в соцсетях и не деградирует ли нынешнее поколение.

«Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шел бы на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали интернетом, не подменяли реальную жизнь сидением в Сети. Чтобы движением было, жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали», — уверен лидер страны.

Владимир Путин проводит 23 декабря в Манеже 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие проходит в очном формате, для участия в нем аккредитованы 507 представителей СМИ.