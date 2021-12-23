Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 13:59
13:56
Экономика
Путин назвал обвинения в адрес «Газпрома» попыткой «поставить все с ног на голову»
13:56
Происшествия
Пассажир микроавтобуса пострадал в ДТП под Нижним Новгородом
13:55
Общество
Церемония премии Critic's Choice Movie Awards 2022 отложена на неопределенный срок
13:54
Общество
Путин допустил проход высокоскоростной магистрали ВСМ через Великий Новгород
13:53
Происшествия
Экс-главе Раменского района отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
13:51
Общество
Путин объяснил необходимость перепрофилирования больниц в госпитали для COVID-пациентов
13:50
Политика
Путин: кадровые сотрудники ЦРУ работали в российском правительстве в 90-е годы
13:48
Армия
Путин: действия России будут зависеть от дальнейшего расширения НАТО на восток
13:47
Общество
Путин напомнил журналистам имя создателя Украины
13:47
Общество
Путин считает необходимым создавать полезный для молодого поколения контент
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент России не согласился, что новое поколение деградирует

Общество
Президент России не согласился, что новое поколение деградирует
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин не считает, что молодое поколение постепенно деградирует. По мнению главы государства, дети всегда лучше и умнее своих родителей.

Президента России спросили в ходе большой пресс-конференции, считает ли он, что новое поколение идет по пути деградации. Путин не согласился с этим утверждением.

«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы», — пояснил свою позицию глава государства.

Большая пресс-конференция президента проходит 23 декабря в очном формате на территории московского Манежа. Главное отличие текущей пресс-конференции от предыдущей в том, что в 2020 году Путин отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Президент России не согласился, что новое поколение деградирует
дети путин пресс-конференция
Комментировать