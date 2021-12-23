Президент России не согласился, что новое поколение деградирует

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин не считает, что молодое поколение постепенно деградирует. По мнению главы государства, дети всегда лучше и умнее своих родителей.

Президента России спросили в ходе большой пресс-конференции, считает ли он, что новое поколение идет по пути деградации. Путин не согласился с этим утверждением.

«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы», — пояснил свою позицию глава государства.

Большая пресс-конференция президента проходит 23 декабря в очном формате на территории московского Манежа. Главное отличие текущей пресс-конференции от предыдущей в том, что в 2020 году Путин отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи.