Детский писатель и автор песни «Прорвемся, опера!» Петр Синявский скончался в Москве

Москва, 23 декабря. Российский поэт и автор песен к сериалам «Убойная сила» и «Московская сага» Петр Синявский ушел из жизни на 79-м году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело писателя нашли в его московской квартире. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Правоохранители проводят проверку. Информация о дате и месте прощальной церемонии не поступала.

Петр Синявский — член Московской организации Союза писателей России, а также лауреат литературных премий имени Корнея Чуковского, имени Сергея Михалкова, премии Маршака и других.

Работая вместе с композитором Юрием Чичковым, он создал такие музыкальные произведения, как «Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс». Также он писал песни к мультфильмам и сериалам.