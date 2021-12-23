Путин: в России предотвращено более 100 случаев нападений на школы

Москва, 23 декабря. Более 100 случаев нападений на школы было предотвращено в России. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Говоря об атаках на учебные заведения, президент вспомнил о деструктивной информации в соцсетях. По мнению главы государства, это связано с нападениями на школы.

«Главное для интернет-компаний — извлечение прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы», — пояснил Путин.

Президент России отвечает на вопросы журналистов в формате большой пресс-коференции в 17-й раз. В этом году мероприятие проводят в очном формате с соблюдениями всех антиковидных мер. На пресс-конференцию аккредитовались свыше 500 представителей СМИ.