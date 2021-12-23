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Путин: в России предотвращено более 100 случаев нападений на школы

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 13:36
Происшествия
Путин: в России предотвращено более 100 случаев нападений на школы
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 23 декабря. Более 100 случаев нападений на школы было предотвращено в России. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Говоря об атаках на учебные заведения, президент вспомнил о деструктивной информации в соцсетях. По мнению главы государства, это связано с нападениями на школы.

«Главное для интернет-компаний — извлечение прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы», — пояснил Путин.

Президент России отвечает на вопросы журналистов в формате большой пресс-коференции в 17-й раз. В этом году мероприятие проводят в очном формате с соблюдениями всех антиковидных мер. На пресс-конференцию аккредитовались свыше 500 представителей СМИ.

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путин пресс-конференция школы
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