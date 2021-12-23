Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с представителем ЕС Эдерером гарантии безопасности

Москва, 23 декабря. Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с послом Европейского союза Маркусом Эдерером в Москве. Стороны обсудили проблематики ядерной сделки по Ирану и гарантий безопасности России со стороны НАТО.

Сообщение о встрече дипломатов опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. Подробности встречи и ее итоги в пресс-службе МИД не раскрыли.

«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО. Рассмотрена также ситуация на венских переговорах по проблематике СВПД», — резюмировали содержание встречи Рябкова и Эдерера в МИД.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал грядущие переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам гарантий безопасности. Кремль направил Белому дому конструктивные предложения по срокам проведения двусторонних контактов и надеется на такой же конструктивный ответ, подчеркнул дипломат.