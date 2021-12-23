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Песков по ошибке дал возможность задать вопрос «не тому» журналисту из Китая

Общество
Песков по ошибке дал возможность задать вопрос «не тому» журналисту из Китая
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Российский лидер Владимир Путин вопреки желанию пресс-секретаря Дмитрия Пескова выбрал журналиста из Китая, чтобы ответить на ее вопрос.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина идет в зале Манежа 23 декабря. Владимир Путин решил сам дать слово журналисту с красной табличкой «Китай», но ассистентка прошла мимо, дам микрофон другому представителю КНР.

«Не дают вам слово. Бюрократия», — пошутил Путин, когда девушка прошла мимо того представителя СМИ, которого он сам выбрал в зале

В итоге вопрос задал корреспондент Xinhua News. Президент отметил, что Россия и власти Китая давно общаются как друзья по всем темам.

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путин китай ответ
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