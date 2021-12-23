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Суд Туниса приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к четырем годам тюрьмы

Весь мир
Суд Туниса приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к четырем годам тюрьмы
www.facebook.com  /  منصف المرزوقي - Moncef Marzouki

Тунис, 23 декабря. Суд первой инстанции заочно приговорил бывшего президента североафриканской республики Монсефа Марзуки к 4 годам лишения свободы по обвинению в подрыве безопасности государства.

Вынесенное накануне решение подлежит немедленному вступлению в силу. Марзуки на настоящий момент находится за пределами страны.

Суд признал политика виновным в «посягательстве на внешнюю государственную безопасность». По версии следствия, он умышленно пошел на контакты с иностранными агентами, чтобы нанести дипломатический ущерб Тунису.

В ноябре власти страны выдали международный ордер на арест Марзуки. Поводом стали предпринятые им действия по срыву 18-го саммита Франкофонии, запланированного на конец года на острове Джерба.

В интервью телеканалу France 24 экс-президент сказал, что «гордится своими усилиями в координации с французскими официальными лицами по предотвращению проведения» конференции. Он объяснил, что организация такого мероприятия в стране, переживающей переворот, является одобрением диктатуры и тирании.

Синдикат дипломатического корпуса после этих заявлений обвинил бывшего лидера в подстрекательстве властей иностранного государства к принятию карательных мер против Туниса. Марзуки отрицал обоснованность таких утверждений.

Правозащитные организации и активисты обращались к президенту республики Каису Саиду с просьбой отозвать ордер на арест политика. Они назвали эту меру произвольной.

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тунис марзуки
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