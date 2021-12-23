Путин заявил о доверительных отношениях России и Китая

Москва, 23 декабря. Россия имеет доверительные отношения с Китаем. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время общения с журналистами в рамках большой пресс-конференции.

Глава государства, комментируя вопрос о взаимодействии Москвы и Пекина, сообщил, что в отношениях между сторонами нет никакого скрытого смысла. Взаимодействие России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене.

Владимир Путин подчеркнул, что у него сложились доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент ранее заявил о желании оппонентов РФ развалить страну изнутри. По словам Путина, Россию нельзя победить.