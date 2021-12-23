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Госдолг России сократился до минимального значения в мире

Экономика
Госдолг России сократился до минимального значения в мире
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что государственный внешний долг значительно сократился и находится на минимальных значениях в мире.

Российский лидер 23 декабря принимает участие в ежегодной пресс-конференции. Мероприятие проходит в столичном Манеже, куда приглашены более пятисот журналистов.

«Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4% ВВП», — сказал он.

По данным Центробанка, внешний долг РФ на 1 октября составил 489,2 млрд долларов, из них 67,8 млрд долларов — госдолг.

Кроме того, Путин оценил состояние российской экономики. По его мнению, в период пандемии страна пережила шок, но справилась с этими вызовами. Сейчас наметился небольшой рост в разных сферах экономики.

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