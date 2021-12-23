Госдолг России сократился до минимального значения в мире

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что государственный внешний долг значительно сократился и находится на минимальных значениях в мире.

Российский лидер 23 декабря принимает участие в ежегодной пресс-конференции. Мероприятие проходит в столичном Манеже, куда приглашены более пятисот журналистов.

«Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4% ВВП», — сказал он.

По данным Центробанка, внешний долг РФ на 1 октября составил 489,2 млрд долларов, из них 67,8 млрд долларов — госдолг.

Кроме того, Путин оценил состояние российской экономики. По его мнению, в период пандемии страна пережила шок, но справилась с этими вызовами. Сейчас наметился небольшой рост в разных сферах экономики.