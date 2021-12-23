Путин ответил на вопрос о вероятности войны из-за провокации

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции объяснил реакцию страны на военные провокации со стороны.

Главу государства спросили о реалистичном прогнозе и просчетах о вероятности военных действий в результате провокаций.

«Россия сердится? Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается», — Путин процитировал Горчакова, отвечая на вопрос журналиста.

Путин отметил, что обострение обстановки началось в 2014 году, но несмотря на это Россия со всеми работает и договаривается.

Иностранные оппоненты России на протяжении веков пытались развалить страну изнутри. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на пресс-конференции.