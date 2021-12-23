Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 13:58
13:56
Экономика
Путин назвал обвинения в адрес «Газпрома» попыткой «поставить все с ног на голову»
13:56
Происшествия
Пассажир микроавтобуса пострадал в ДТП под Нижним Новгородом
13:55
Общество
Церемония премии Critic's Choice Movie Awards 2022 отложена на неопределенный срок
13:54
Общество
Путин допустил проход высокоскоростной магистрали ВСМ через Великий Новгород
13:53
Происшествия
Экс-главе Раменского района отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
13:51
Общество
Путин объяснил необходимость перепрофилирования больниц в госпитали для COVID-пациентов
13:50
Политика
Путин: кадровые сотрудники ЦРУ работали в российском правительстве в 90-е годы
13:48
Армия
Путин: действия России будут зависеть от дальнейшего расширения НАТО на восток
13:47
Общество
Путин напомнил журналистам имя создателя Украины
13:47
Общество
Путин считает необходимым создавать полезный для молодого поколения контент
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин ответил на вопрос о вероятности войны из-за провокации

Армия
Путин ответил на вопрос о вероятности войны из-за провокации
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции объяснил реакцию страны на военные провокации со стороны.

Главу государства спросили о реалистичном прогнозе и просчетах о вероятности военных действий в результате провокаций.

«Россия сердится? Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается», — Путин процитировал Горчакова, отвечая на вопрос журналиста.

Путин отметил, что обострение обстановки началось в 2014 году, но несмотря на это Россия со всеми работает и договаривается.

Иностранные оппоненты России на протяжении веков пытались развалить страну изнутри. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на пресс-конференции.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Путин ответил на вопрос о вероятности войны из-за провокации
путин пресс-конференция военные провокации
Комментировать