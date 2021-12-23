Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 13:58
13:56
Экономика
Путин назвал обвинения в адрес «Газпрома» попыткой «поставить все с ног на голову»
13:56
Происшествия
Пассажир микроавтобуса пострадал в ДТП под Нижним Новгородом
13:55
Общество
Церемония премии Critic's Choice Movie Awards 2022 отложена на неопределенный срок
13:54
Общество
Путин допустил проход высокоскоростной магистрали ВСМ через Великий Новгород
13:53
Происшествия
Экс-главе Раменского района отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
13:51
Общество
Путин объяснил необходимость перепрофилирования больниц в госпитали для COVID-пациентов
13:50
Политика
Путин: кадровые сотрудники ЦРУ работали в российском правительстве в 90-е годы
13:48
Армия
Путин: действия России будут зависеть от дальнейшего расширения НАТО на восток
13:47
Общество
Путин напомнил журналистам имя создателя Украины
13:47
Общество
Путин считает необходимым создавать полезный для молодого поколения контент
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин: Россия не планировала до 2014 года включать Крым в свой состав

Политика
Путин: Россия не планировала до 2014 года включать Крым в свой состав
 /  Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Россия до 2014 года даже не думала предпринимать какие-либо действия в отношении Крымского полуострова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал, что он даже не задумывался о включении Крыма в состав РФ до 2014 года.

«Как мы могли отказать Крыму и Севастополю, которые попросили нас взять их под свою защиту?» — отметил президент.

Крымский полуостров провел законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население полуострова выступило против агрессивной политики киевского режима.

Жители Севастополя, а также сотрудники городских средств массовой информации ранее рассказали, что они надеются задать Путину важные для всего Крыма вопросы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин: Россия не планировала до 2014 года включать Крым в свой состав
путин президент крым
Комментировать