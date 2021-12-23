Москва, 23 декабря. Россия до 2014 года даже не думала предпринимать какие-либо действия в отношении Крымского полуострова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал, что он даже не задумывался о включении Крыма в состав РФ до 2014 года.

«Как мы могли отказать Крыму и Севастополю, которые попросили нас взять их под свою защиту?» — отметил президент.

Крымский полуостров провел законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население полуострова выступило против агрессивной политики киевского режима.

Жители Севастополя, а также сотрудники городских средств массовой информации ранее рассказали, что они надеются задать Путину важные для всего Крыма вопросы.