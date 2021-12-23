Путин указал на необходимость разделения работы трех ветвей власти в России

Москва, 23 декабря. Россия должна стремиться к разделению работы трех ветвей власти. Об этом в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопросы журналистов в московском центральном выставочном зале «Манеж», российский лидер подчеркнул, что РФ должна быть сплоченной и эффективной страной. При этом он отметил, что в государстве необходимо соблюдать принцип разделения ветвей власти.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о региональной власти, согласно которому региональные нормативные акты не смогут противоречить конституции и федеральным законам. Вместе с тем региональные парламенты получили возможность работать дистанционно.