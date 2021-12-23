Сборная России завершила 2021 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Москва, 23 декабря. Российская сборная осталась на 34-м месте в декабрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Пресс-служба ФИФА представила 23 декабря обновленную версию рейтинга организации, лидерство в котором продолжает удерживать сборная Бельгии. Второе место сохранила бразильская национальная команда. На третьей строчке рейтинга ФИФА по-прежнему располагается сборная Франции, которая осенью стала победителем второго розыгрыша Лиги наций.

Российская национальная команда сохранила свою позицию и завершила год на 34-м месте. Сборная Польши, которая стала соперником подопечных Валерия Карпина по стыковым матчам европейской квалификации к ЧМ-2022, располагается на 27-й строчке рейтинга.

Ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба был признан самым упоминаемым в СМИ спортсменом России в 2021 году. Рейтинг был представлен специалистами компании «Медиалогия».