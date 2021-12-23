Владимир Путин заявил о либеральности российского закона об иноагентах

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах слишком либерален, по сравнению с нормами США.

Глава государства начал ежегодную большую пресс-конференцию в Москве, которая в этот раз проводится в зале выставочного центра «Манеж». Это 17 по счету собрание, на котором присутствует более 500 аккредитованных представителей СМИ. Путин высказался о российском законе об иноагентах.

«Мы не запрещаем их деятельность, у нас таких 74 организации из 200 тыс зарегистрированных НКО», — заявил Владимир Владимирович.

Путин заявил, что законодательство России слишком либерально в данном вопросе, по сравнению с другими странами. При этом количество подобных организаций на территории государства не меньше, чем в США.

Представители комиссии Совфеда по невмешательству во внутренние дела РФ ранее прокомментировали доработки закона об иностранных агентах. Законодатели допустили внесение поправок в документ.