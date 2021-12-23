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Владимир Путин заявил о либеральности российского закона об иноагентах

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 13:18
Общество
Владимир Путин заявил о либеральности российского закона об иноагентах
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах слишком либерален, по сравнению с нормами США.

Глава государства начал ежегодную большую пресс-конференцию в Москве, которая в этот раз проводится в зале выставочного центра «Манеж». Это 17 по счету собрание, на котором присутствует более 500 аккредитованных представителей СМИ. Путин высказался о российском законе об иноагентах.

«Мы не запрещаем их деятельность, у нас таких 74 организации из 200 тыс зарегистрированных НКО», — заявил Владимир Владимирович.

Путин заявил, что законодательство России слишком либерально в данном вопросе, по сравнению с другими странами. При этом количество подобных организаций на территории государства не меньше, чем в США.

Представители комиссии Совфеда по невмешательству во внутренние дела РФ ранее прокомментировали доработки закона об иностранных агентах. Законодатели допустили внесение поправок в документ.

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путин пресс-конференция 2021
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