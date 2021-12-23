Путин заявил, что Россия на получила ответы на запросы по «отравлению» Навального

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос журналиста BBC об осужденном Алексее Навальном. Он подчеркнул, что якобы имевшее место отравление блогера никак не подтверждено.

По словам Путина, Россия направляла другим странам множество запросов по Навальному, но не получила ответов.

«Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание», — пояснил глава государства.

Российский лидер добавил, что про «Новичок» тоже не было подтверждения. При этом отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела. В таком случае, если другим странам нечего ответить, нужно просто перевернуть страницу, подытожил он.

Путин 23 декабря участвует в традиционной большой пресс-конференции. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, представители СМИ-иноагентов также могут обратиться к главе государства.