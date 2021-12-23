Силы безопасности Туниса задержали итальянского мафиози

Тунис, 23 декабря. Силовики североафриканской республики арестовали гражданина Италии. Задержанный известен как один из самых опасных мафиози на Апеннинском полуострове, сообщила местная радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным, операцию провели сотрудники Национального управления по расследованию террористических преступлений и деяний, затрагивающих безопасность государственной территории. Итальянцу устроили засаду в одном из пригородов столицы. Между двумя странами ведется координация относительно процедур его экстрадиции на родину.

Суды европейской республики ранее выдали несколько ордеров на арест мафиози. Ему грозит наказание в виде лишения свободы за вооруженное ограбление и участие в международных сетях незаконного оборота наркотиков.

Источник добавил, что задержанный родился в 1964 году в Неаполе. Итальянскими властями он классифицируется как один из самых опасных преступников в стране. В 2011 году мафиози сбежал в Тунис.

На днях тунисские пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию. Гражданина республики, перевозившего около 24 тысяч таблеток различных типов, задержали на КПП Рас-Джадид.