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Силы безопасности Туниса задержали итальянского мафиози

Весь мир
Силы безопасности Туниса задержали итальянского мафиози
wikipedia.org  /  Citizen59

Тунис, 23 декабря. Силовики североафриканской республики арестовали гражданина Италии. Задержанный известен как один из самых опасных мафиози на Апеннинском полуострове, сообщила местная радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным, операцию провели сотрудники Национального управления по расследованию террористических преступлений и деяний, затрагивающих безопасность государственной территории. Итальянцу устроили засаду в одном из пригородов столицы. Между двумя странами ведется координация относительно процедур его экстрадиции на родину.

Суды европейской республики ранее выдали несколько ордеров на арест мафиози. Ему грозит наказание в виде лишения свободы за вооруженное ограбление и участие в международных сетях незаконного оборота наркотиков.

Источник добавил, что задержанный родился в 1964 году в Неаполе. Итальянскими властями он классифицируется как один из самых опасных преступников в стране. В 2011 году мафиози сбежал в Тунис.

На днях тунисские пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию. Гражданина республики, перевозившего около 24 тысяч таблеток различных типов, задержали на КПП Рас-Джадид.

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тунис
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