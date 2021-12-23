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Тяжелобольной Андрей Губин считается самым востребованным артистом новогодних вечеринок

Шоу-бизнес
Тяжелобольной Андрей Губин считается самым востребованным артистом новогодних вечеринок
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 23 декабря. Организаторы новогодних вечеринок хотят заполучить певца Андрея Губина. Артисту готовы заплатить любые деньги, но он отказывается от предложений.

Недавно в Сети появились актуальные расценки на выступления звезд. Дороже всего стоит концерт петербургской группировки «Ленинград» — 15 миллионов рублей. Чуть меньше просит недавно разведенный певец Григорий Лепс. Он оценивает свое выступление в новогодний вечер в 12 миллионов рублей. Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева готова спеть за 10 миллионов рублей, а ее бывший муж Филипп Киркоров — за 8 миллионов рублей.

Однако самым дорогим артистом на новогоднем торжестве стал Андрей Губин, который последние годы тяжело болеет. Организаторы готовы пригласить исполнителя за любые деньги, но он регулярно отказывается.

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: «Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!». И Андрей Губин все десять лет говорит «нет»», — указал концертный директор Юрий Борисов в программе Пятого канала «Светская хроника».

Организаторы новогодних вечеринок очень ценят Верку Сердючку и «Иванушек International». Выступление украинского исполнителя обойдется в 15 миллионов рублей на новогоднем вечере в Дубае, а каждому «иванушке» готовы заплатить по 1,5 миллиона рублей.

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выступление губин новогодняя вечеринка
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