Президент России призвал не зарабатывать «дешевые очки» на советах отказаться от прививок

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин высказался о людях, которые призывают не проходить вакцинацию от коронавируса. Глава государства заявил, что такие граждане зарабатывают «дешевые очки».

Путин отметил в ходе большой пресс-конференции, что в Германии ответственность усиливается, но это не ведет к повышению уровня вакцинации. По словам президента, бороться нужно с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Например, ответственность должна наступать за подделку сертификатов о вакцинации, подчеркнул глава государства, говоря об антипрививочниках.

«Не надо крутить хвостом и зарабатывать дешевые очки», — обратился с призывом к противникам вакцинации Путин.

Напомним, большая пресс-конференция президента России проходит в 17-й раз. В этом году на нее аккредитовались свыше 500 журналистов. Путин отказался от вступительного слова в начале пресс-конференции.