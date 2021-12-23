Путин заявил о желании оппонентов России развалить страну изнутри

Москва, 23 декабря. Иностранные оппоненты России на протяжении веков пытались развалить страну изнутри. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на пресс-конференции.

Российский лидер напомнил, что по итогам Первой мировой войны и в 90-е годы иностранные оппоненты оказали негативное влияние на российское государство.

«Прежде всего, если вы говорите об истории, напомню, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков — Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что и было благополучно сделано по итогам Первой мировой и в 90-е годы», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что к этим деструктивным процессам причастны те, кто обслуживает чужие интересы, не связанные с жизнью русского народа.

Владимир Путин 23 декабря участвует в большой пресс-конференции. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов.