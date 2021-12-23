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Очевидцы сняли на видео песчаную бурю в Австралии

Видео

Австралийский город Булиа превратился в декорации к фильму-катастрофе. Над населенным пунктом нависло огромное облако из песка.

На снятых очевидцами кадрах видно, как к городу подобралась песчаная буря. Гигантская волна накрыла северо-запад штата Квинсленд. 

Как сообщают источники, стихийное бедствие спровоцировал шквалистый ветер. Его порывы достигали 109 км/ч. Облако песка висело над городом примерно десять минут.

Изгнать бурю помогли осадки. Дождь осадил песок на землю и не дал ему  распространиться по воздуху.

Пострадавших в результате инцидента нет. Жители спрятались от надвигающейся угрозы в домах, закрыв все двери и окна.

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